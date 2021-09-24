Продажу алкоголя в «Верном» запретили из-за несоблюдения условий лицензии

Продажа алкоголя приостановлена в 156 магазинах «Верный» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области объяснили, почему в «Верном» запретили продажу алкоголя. В деятельности сети нашли нарушения.

- В деятельности торговой сети «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина») были выявлены нарушения требований закона «О госрегулировании алкогольной продукции» и несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в министерстве.

Там также отметили, что продажа алкоголя приостановлена в 156 магазинах «Верный». Как только торговая сеть устранит нарушения, действие лицензии на продажу алкоголя будет возобновлено.

Напомним, ранее данные о приостановлении действия лицензии на продажу алкоголя в сети «Верный» в Свердловской области появились в реестре Федеральной службы Росалкогольрегулирования.

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