В Екатеринбурге появится памятник Екатерине I

Администрация включила проект в перечень юбилейных мероприятий. Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

В Екатеринбурге в Историческом сквере рядом с бюстом императора Петра I поставят памятник Екатерине I. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

- Работы по проектированию новой скульптурной композиции планируется завершить к 1 ноября 2021 года, - говорится в сообщении.

Памятник Екатерине I установят к 300-летию Екатеринбурга. Восстановить бюст предложил городской Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия. Идею поддержала мэрия. Администрация включила проект в перечень юбилейных мероприятий.

Восстановить бюст предложил городской Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия. Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Сейчас музей разрабатывает проектную документацию. На месте, где хотят установить скульптуры, проходят археологические исследования.

Бюсты Петра I и Екатерины I установили в Екатеринбурге у плотины городского пруда в 1886 году на месте памятников уральским писателям Мамину-Сибиряка и Бажову. После революции в 1917 году бюсты были уничтожены. Сохранилось только основание скульптуры Петра I.

Бюсты Петра I и Екатерины I уничтожили после революции в 1917 году. Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

В 1992 году музей поставил на этом подиуме копию бюста Петра I. В 2015 году после реконструкции бюст вместе с экспозицией крупногабаритной техники перенесли на площадку перед выставочным залом музея.

Ранее сообщалось, что помимо бюстов мэрия хочет восстановить столбы бывшей Московской заставы в начале улицы Ленина. В документации указана стоимость работ по восстановлению памятников - 9,6 миллиона рублей.

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