Детскую поликлинику в Нижнем Тагиле откроют после ремонта в ноябре

Ремонт в филиале поликлинике вышел на финишную прямую. Фото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Филиал детской поликлиники, расположенной в Нижнем Тагиле на Руднике по адресу Московская, 10, откроют после капитального ремонта в ноябре 2021 года.

В помещении медицинского учреждения заменили окна, полы, перепланировали ряд помещений, оборудовали здание по стандартам безбарьерной среды. Сейчас капремонт находится на финальной стадии. Об это пишет издание TagilCity.ru.

Ранее на ремонт филиала детской поликлиники выделили 4,4 миллиона рублей по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» и нацпроекта «Здравоохранение».