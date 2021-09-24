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Общество24 сентября 2021 9:55

Министром цифрового развития Свердловской области стал айтишник из Тюмени

Михаил Пономарьков вступит в должность с 27 сентября
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Министерство цифрового развития и связи было создано в марте 2021 года

Министерство цифрового развития и связи было создано в марте 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В открытом конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области победил айтишник из Тюмени, ранее занимавший должность заместителя директора департамента информатизации и связи Михаил Пономарьков. Он вступит в должность с 27 сентября. Глава региона Евгений Куйвашев уже подписал указ о его назначении на пост.

Напомним, министерство цифрового развития и связи было создано в марте 2021 года. Отбор кандидатов на пост главы был объявлен губернатором в конце апреля.

- Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец, - рассказал губернатор. - Его задача сейчас - настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам.

В открытом конкурсе приняли участие более двух десятков специалистов. Победителя выбрала экспертная комиссия.