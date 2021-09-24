Уральца приговорили к 12 годам тюрьмы за незаконный вывод в Китай 106 млн рублей

При вынесении приговора суд учитывал ранее назначенное районным судом наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил местного жителя Екатеринбурга Алексея Бужина к 12 годам колонии общего режима за незаконные валютные операция на сумму больше 106,9 миллиона рублей в иностранной валюте. Также ему назначили штраф в размере 1,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, с декабря 2013 по январь 2014 года Бужин использовал счет подконтрольного лица и перевел с него крупную сумму в иностранной валюте на счета юридических лиц Китая. При переводе осужденный предоставил в банке недостоверные сведения о целях и назначении денег.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов, с причинением ущерба в особо крупном размере), - говорится в сообщении прокуратуры.

При вынесении приговора суд учитывал ранее назначенное районным судом наказание. Совокупность приговоров составила 12 лет лишения. Приговор еще не вступил в силу.

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