СвЖД отремонтировала почти 400 км пути с начала сезона путевых работ

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

С апреля по сентябрь всеми видами ремонта обновлено 397,9 км пути, уложено 128 комплектов стрелочных переводов. В этом году работы проводятся на направлениях с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов: Екатеринбург – Пермь – Чепца, Пермь – Соликамск, Арамиль – Седельниково – Решеты (южный обход Екатеринбурга), Екатеринбург – Войновка – Называевская, Войновка – Коротчаево.

За летний период проведен ремонт перегонов Кунгур – Кишерть, Ильмовка – Ревда, Седельниково – Арамиль, Шипелово – Грязновская, Камышлов – Аксариха, Мангут – ОП Восточный, ОП Восточный – Называевская, Усть-Тавда – Тавда-1, Абаевский – Усть-Тавда и др.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

На перегоне Абаевский – Усть-Тавда грузонапряженного направления Войновка – Тобольск были достигнуты рекордные для магистрали показатели выполнения работ по капитальному ремонту: 2,25 км пути в сутки. Работы велись круглосуточно, пропуск поездов в обоих направлениях осуществлялся по соседнему пути. В итоге за 4 дня была проведена укладка бесстыкового («бархатного») пути на железобетонном основании (взамен деревянного) на протяжении 9 км. Он имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. После проведенных работ разрешенная скорость для пассажирских поездов на перегоне Абаевский – Усть-Тавда увеличена до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В настоящее время ведется ремонт на перегонах Тюмень – Войновка, Тавда-1 – Тавда-2, Курья – Пермь-Сортировочная, Березники-Сортировочные – Балахонцы, Адищево – Ляды, Комарихинская – Кутамыш, Парма – Шестаки, Кишерть – Шумково, Решеты – Седельниково, Сабик – Кузино, Гагарский – Мезенский, Грязновская – Богданович. Активный сезон путевых работ продлится до ноября.

Всего в текущем году планируется отремонтировать 515,2 км пути и заменить 190 стрелочных переводов.