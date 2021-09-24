Бизнесмена из Нижнего Тагила будут судить за уклонение от уплаты 4,5 млн рублей налогов

Дело передали в один из судов Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить гендиректора ООО «СпецАвтоСтрой», которого обвиняют в сокрытии денег, предназначенных на уплату налогов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Были сокрыты денежные средств организации в размере свыше 4,5 миллиона рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, - говорится в сообщении.

Эти деньги гендиректор скрыл в период с марта 2020 по февраль 2021 года. Руководитель компании намерено не погашал задолженность по налогам. Он переводил деньги на расчетные счета других организаций.

На гендиректора завели дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Мужчина признал свою вину. Также он полностью выплатил свой долг. Дело передали в один из судов Екатеринбурга.

В 2008 году в Екатеринбурге за неуплату налогов приговорили к 2,5 года тюрьмы директора «ИН-Урал-Металлопромышленная компания». Тогда компания не доплатила 13 миллионов рублей.

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