В Свердловской области взнос на капремонт вырастет на 4%

Окончательную сумму установят не позднее 1 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года в Свердловской области взнос на капремонт в многоквартирных домах вырастет на 4%. Это связано с прогнозируемым уровнем инфляции в регионе, сообщает официальный сайт правительства области.

- Действующая величина – 10,11 рубля – будет проиндексирована на 4% и составит 10,51 рубля с квадратного метра жилого помещения, - говорится в сообщении.

Свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов объяснил, что минимальный взнос на капремонт пересматривается каждый год. Окончательная сумма устанавливается не позднее 1 октября.

При этом из-за увеличения взноса будут пересматривать и стандарт стоимости услуг ЖКХ, который используется при расчете субсидий малообеспеченным категориям граждан. Смирнов подчеркнул, что изменения взноса на капремонт не затронут социально незащищенных граждан. Для них продолжат действовать субсидии на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг.

Ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, в которых в 2021 году сделают капитальный ремонт. В него попали 314 домов в разных районах города.

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