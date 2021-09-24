На Урале отопление дали в 96% жилых домов и 99,8% объектов соцсферы

Ремонт теплосетей идет в 18 зданиях региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отопление дали в 96 % жилых домов и 99,8% объектов соцсферы. Об этом сообщает департамент политики региона.

- В полном объеме системы теплоснабжения запущены и переведены в штатный режим отопительного сезона в 86 муниципальных образованиях, - говорится в сообщении.

По данным на вечер 23 сентября, к теплу подключили все учебные учреждения (1 088), интернаты (154) и детские сады (1 695). Также отапливать начали 1 093 учреждения здравоохранения (99,9%), 1 165 учреждений культуры (99,4%) и 845 других объектов соцсферы (99,53%).

При этом из-за аварии на теплосетях отопления нет в трех жилых домах Ревды и в трех домах Серова. Эти здания планируют подключить 27-30 сентября.

Также ремонт сетей продолжается в селе Покровском Каменского района. Там без тепла пока остаются шесть многоквартирных домов. Подключение здания запланировано на 27 сентября. Еще шесть многоквартирников остались без отопления в Верхнем Дуброво. Жителям этих домов тепло должны дать 24 сентября.

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