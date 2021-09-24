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Общество24 сентября 2021 7:00

Магазинам «Верный» запретили продавать алкоголь в Свердловской области

Под ограничения попали 163 торговые точки
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Алкоголь запретили продавать в 163 магазинах

Алкоголь запретили продавать в 163 магазинах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с прилавков магазинов «Верный» пропали спиртные напитки. Все дело в том, что ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (юридическое название сети) в нашем регионе запретили продавать алкоголь. Торговая сеть попала под ограничения Росалкогольрегулирования. Соответствующие данные содержатся в реестре Федеральной службы.

Судя по опубликованному документу, алкоголь запретили продавать в 163 магазинах в Свердловской области, 100 из них - в Екатеринбурге.

Причины приостановки действия лицензии на продажу алкоголя в «Верном» неизвестны. Обычно это происходит из-за отсутствия или фальсификации документов. Запрет на продажу алкоголя будет действовать до устранения нарушений.

Мы запросили комментарий пресс-службы сети магазинов «Верный». На момент публикации материала ответ не поступил.