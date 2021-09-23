Футбольный клуб «Урал» добился первой победы в сезоне

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга добился первой победы в сезоне, правда, произошло это не в рамках Российской Премьер-Лиги. «Шмели» обыграли команду «Торпедо» из Владимира во время первого матча турнира «Бетсити Кубок России». Встреча проходила на выезде.

Игра завершилась со счетом 0:2. В составе нашей команды отличились Андрей Егорычев и Андрей Панюков. Это произошло на 10 и 16 минуте соответственно. Следующий матч подопечные Игоря Шалимова проведут с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Напомним, последний матч для «Урала» в рамках РПЛ завершился ничьей. Екатеринбург принимал на домашней арене московский «Локомотив», футболисты обеих команд не смогли распечатать ворота соперников и разошлись с нулями на табло после финального свистка.