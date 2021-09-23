УрФУ вошел в список лучших университетов мира по трудоустройству выпускников

В итоговой таблице фигурируют 550 университетов мира, в том числе 14 российских вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет попал в топ лучших ВУЗов мира по трудоустройству своих выпускников. Учебное заведение вошло в группу 301-500. Такие данные опубликовал QS Graduate Employability Rankings 2022.

По данным этого исследования большинство выпусников Уральского Федерального могут найти работу сразу после получения диплома. Агентство QS оценило такой показатель в 85,1 %. В этом показателе учитывается как полная, так и частичная занятость.

- Кроме того, наибольшие успехи УрФУ демонстрирует в показателе Partnerships with Employers per Faculty, который учитывает актуальные публикации специалистов университета совместно с глобальными компаниями из списков Fortune 500 и Forbes 2000, - отметили в пресс-службе Уральского Федерального университета.

Известно, что ранее ВУЗ из Екатеринбурга в подобные рейтинги не попадал. В итоговой таблице фигурируют 550 университетов мира, в том числе 14 российских вузов.