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Общество23 сентября 2021 18:12

Мэрия Екатеринбурга ответила на угрозы энергетиков, которые хотят обесточить общественный транспорт

Администрация заверила, что все машины работают в штатном режиме
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ранее энергетики добавили, что открыты к диалогу с компанией

Ранее энергетики добавили, что открыты к диалогу с компанией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали заявление энергетиков, которые пригрозили оставить жителей уральской столицы без троллейбусов и трамваев из-за долгов «Гортранса». Напомним, организация задолжала 138 миллионов рублей за пять месяцев. 28 сентября энергетики будут вынуждены ограничить потребление электричества ряда объектов.

- Общественный транспорт Екатеринбурга работает в штатном режиме. Администрации города предпринимает все необходимые меры для решения вопроса с задолженностью предприятия-перевозчика. Ситуация рабочая и должна решаться в рабочем порядке, - отметили в мэрии уральской столицы.

Ранее энергетики добавили, что открыты к диалогу с компанией и готовы рассматривать любое урегулирование спорных моментов. Напомним, что 30 июля АО «Екатеринбургэнергосбыт» ввели ограничение тяговых подстанций Октябрьского троллейбусного депо.