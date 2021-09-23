Прокуратура нашла виновников отравления екатеринбургских детей в поезде из Санкт-Петербурга

Заведение общепита приостановило свою деятельность на 60 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура установила виновных в массовом отравлении детей из Екатеринбурга, которые ехали на поезде из Санкт-Петербурга. Их госпитализировали с признаками интоксикации в больницы Костромской и Кировской областей. Во время прибытия в уральскую столицы троих госпитализировали в местную больницу № 9.

- В нарушение закона ООО «Вольный ветер» не информировало о поездке Роспотребнадзора. В связи с этим прокурором внесено представление директору общества, - отметили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, ведомство проверило вагонный участок Тюмень, где нашли отсутствие сведений об обязательной вакцинации проводника вагона, а также использовании для уборки внутренних помещений вагонов дезинфицирующего раствора.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении кафе, где отравились дети, а также начальника Вагонного участка. Кстати, заведение общепита приостановило свою деятельность на 60 суток.