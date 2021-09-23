Уральский рэпер Niletto приехал в Екатеринбург

Niletto прилетел на малую родину на несколько дней Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург приехал уральский Niletto (Данил Прытков). Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram в формате stories.

- В эту субботу 25 сентября Екатеринбург будет концерт «Каспийского груза». Мы с ребятами будем там, - рассказал Niletto.

Рэпер отметил, что возможно исполнит на концерте трек «Панда», который он записал вместе с Брутто из «Каспийского груза». На видеообращении музыканта есть плашка с геопозицией Екатеринбурга.

Менеджер Niletto подтвердил «КП Екатеринбург», что он прилетел в уральский город. Рэпер приехал по личным делам и пробудет на малой родине несколько дней.

В сентябре 2020 года Niletto сообщил, что переезжает из Екатеринбурга вместе с мамой. Он выписался с места регистрации. Тогда рэпер сказал, что вспоминает, как написал знаменитый трек «Любимка» и почти все песни в доме напротив стены трансформатора.

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