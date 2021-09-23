В Екатеринбурге будут судить прораба и машиниста крана за смерть рабочего на площадке

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего прораба и 46-летнего машиниста крана, из-за халатности которых на стройке погиб человек. Мужчин обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Все случилось утром 11 сентября прошлого года. На площадке произошел инцидент, в результате которого 21-летний стропальщик получил смертельные травмы.

- Он скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы тела, осложнившейся кровопотерей. В ходе расследования уголовного дела выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

В прокуратуре уточнили, что на строительном объекте произошло обрушение выносной площадки, установленной на шестом этаже строящегося дома, на которой находился работник. Сейчас уголовное дело передали в суд на рассмотрение по существу.