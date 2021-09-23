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Общество23 сентября 2021 15:50

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев снялся в ролике для ГИБДД

Шоумен заявил, что перевозит своего ребенка по всем правилам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Актер отметил, что безопасность детей очень важна

Актер отметил, что безопасность детей очень важна

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев принял участие в профилактическом ролике от ГИБДД. В ведомстве напомнили, как нужно перевозить детей, для этого нужно автокресло и ремень безопасности. На опубликованных кадрах видно, как шоумен провожает своего сына до автомобиля и пристегивает его по всем правилам.

- Сотрудников Госавтоинспекции поддержал известный житель Екатеринбурга Сергей Исаев, который перевозит своего ребенка правильно, что и продемонстрировал в видео ролике, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Актер отметил, что безопасность детей очень важна, и не имеет значения, какой надежности будет автомобиль. Напомним, недавно Сергей Исаев показал редкие архивные фото. В своем Instagram он опубликовал фотографии со времен, когда состоял в студенческом строительном отряде «Горизонт». По словам бывшего квнщика, эти фотографии часто используются во время концертов.

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев снялся в ролике для ГИБДД
Видео: ОГИБДД г.Екатеринбург