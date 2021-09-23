В центре Екатеринбурга пройдут археологические раскопки

Фото: Facebook Сергея Каменского

В Екатеринбурге на территории исторического сквера планируется провести археологические раскопки. Как рассказал директор Музея истории Сергей Каменский на своей странице в Facebook, разведка в историческом сквере у музея Архитектуры и дизайна показала, что культурный слой при создании Исторического сквера в этом месте не пострадал.

- Глубина 2,4 метра от брусчатки. Множество находок, в основном керамическая посуда, множество изделий из металла - зубила, шплинты, посуда. Скорее всего в следующем году будут полноценные раскопки, - написал Сергей Каменский.

Возраст этих находок пока не определен, но предполагается, что скорее всего, фрагменты лежат в земле со времен основания Екатеринбурга. Напомним, в 2023 году уральская столица отметит юбилей: 300 лет.