Причины смертей установят во время судебно-медицинской экспертизы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улицах Рассветная и Московская нашли трупы мужчин. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по свердловской области Александр Шульга.

На улице Рассветной нашли мертвым 42-летнего мужчину.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

А на улице Московская обнаружили труп 80-летнего местного жителя.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

При этом следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Причины смертей установят во время судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Шалинском районе в поселке Староуткинск нашли труп 17-летней девушки. Она покончила с собой. Тело нашли во дворе частного дома. По данным источника «КП Екатеринбург», девушка жила одна с июня 2021 года. Ее опекуном являлась бабушка.

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