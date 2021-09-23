Свердловчанку приговорили к 3,5 годам тюрьмы за то, что она специально сбила на машине своего коллегу

Следствие установило, что 9 июня 2021 года женщина задумала причинить вред здоровью начальника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местную жительницу Ревды Людмилу Паздникову приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за то, что она специально сбила на машине своего коллегу. При этом женщина сначала приняла его за своего работодателя, которому хотела отомстить, сообщает прокуратура Свердловской области.

По данным следствия, Паздникова была не согласна с суммой зарплаты, которую ей выплатили. Также у нее была личная неприязнь к работодателю, который является индивидуальным предпринимателем. 9 июня 2021 года женщина задумала причинить вред здоровью начальника.

- В этот же день Паздникова, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, приняв своего коллегу за своего работодателя, совершила наезд на него автомобилем, - говорится в сообщении прокуратуры.

Коллегу увезли в больницу. У него диагностировали перелом позвоночника, множественные переломы ребер с обеих сторон. Эксперты признали эти повреждения опасными для жизни.

Суд признал Паздникову виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговор еще не вступил в силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка