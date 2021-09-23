В Екатеринбурге ФСБ задержала высокопоставленного полицейского

Сейчас силовик задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в получении взятки. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, 36-летний майор является заместителем начальника отдела полиции №4.

Следствие предполагает, что преступление произошло в июле 2018 года. На тот момент силовик работал в должности старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков.

- По версии следствия, подозреваемый получил 330 тысяч рублей от мужчины, который был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, - рассказал наш собеседник.

Деньги предназначались за то, чтобы полицейский закрыл глаза на задержание наркоторговца.

Как рассказал наш собеседник, в деле о получении взятки также фигурирует бывший полицейский. По версии следствия, он также принимал участие в задержании наркоторговца, который пытался откупиться от полиции.

СК завел на майора полиции уголовное дело по пятой части статьи 290 (получение взятки).

Вот как эту ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- По данному факту проводится служебная проверка. Если в ходе дальнейшего разбирательства причастность подозреваемого к противоправному деянию найдет свое подтверждение, он понесет уголовную ответственность в установленном законом порядке, - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что выявили и изобличили силовика в ходе совместной оперативной разработки, в которой принимала участие ФСБ и сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

- В настоящее время задержанный майор 1985 года рождения и предполагаемый 30-летний соучастник преступления, бывший оперуполномоченный УМВД по Екатеринбургу, содержатся под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ, - уточнил Валерий Горелых.