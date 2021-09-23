На избирательном участке Нижнего Тагила аннулировали часть голосов из-за ошибки члена комиссии

Часть голосов избирателей признали недействительными из-за ошибки специалиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

На избирательном участке № 2212 в школе №30 Нижнего Тагила, где аннулировали часть голосов, работал молодой член комиссии, который допустил ошибку. Об этом корреспонденту «КП Екатеринбург» рассказали в Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города.

- У нас на одном из участков №2212 проходило выездное голосование для избирателей, которые отдыхают в санатории. Выехали члены комиссии с переносным ящиком. Членом комиссии был молодой человек, который впервые принимает участие в этих выборах. Он случайно, по ошибке выдал бюллетени по одномандатному округу избирателям, которые не прописаны в пределах этого округа, - рассказали в ведомстве.

В Ленинской районной ТИК Нижнего Тагила объяснили, что все бюллетени были опущены в комплекс обработки. Когда в последний день голосования поступила жалоба от кандидата, листки уже нельзя было выделить от других бюллетеней, так как они были не номерными. Из-за этого и приняли решение об отмене итогов выборов на этом участке по одному виду голосования.

- То есть тут никакого злого умысла не было. Выборы очень сложные, совмещенные, четыре вида бюллетеней. Все мы люди и это просто человеческий фактор, - заключили в ведомстве.

Ранее telegram-канал «Тагил За Перемены» опубликовал решение Ленинской районной территориальной избирательной комиссии по жалобе общественницы Надежды Журавлевой, которую выдвинула на прошедшие выборы партия «Справедливая Россия — За правду», и председателя регионального отделения этой партии Андрея Кузнецова.

В документе было сказано об аннулировании голосов по выборам депутатов в Заксобрание по одномандатному округу №20 на этом участке №2212. Также там уточнялось, что из 80 проголосовавших только 28 человек имели избирательное право.