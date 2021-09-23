Житель Березовского поднялся на Эльбрус, чтобы установить на вершине табличку своей школы

Также на вершину горы водрузили флаг Березовского. Фото: vk.com/club192089181

Теперь у учеников школы №1 Березовского появилась своя персональная отметка на горе Эльбрус. Заместитель директора по хозяйству школы Михаил Ятнин поднялся на нее и установил там табличку с надписью «БМАОУ СОШ №1». Подъем проходил при 31-градусном морозе и ветре скоростью 50 километров в час.

- У нас несколько групп одновременно поднимались, общим количеством 11 человек. Половину сразила горная болезнь. Двух человек почти сразу пришлось спускать в базовый лагерь - волоком. Остальные отсиделись, мы их подлечили и они смогли подняться на вершину, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Михаил Ятнин, мастер спорта СССР и России по горному туризму и альпинизму. - Табличку на Эльбрус я повез ту, с которой мы в школе на демонстрации ходим. Она сделана из пластика. Поставили ее на треугольный флагшток на самой вершине рядом с треугольной скульптурой, обозначающей пик горы. Надеемся, ветер не унесет.

Также Михаил прихватил с вершины Эльбруса камень для коллекции музея школы. Позже выяснилось, что это затвердевшая магма, ведь Эльбрус это потухший вулкан.