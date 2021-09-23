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Политика23 сентября 2021 11:53

На одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулировали часть голосов

Там выдали бюллетени людям, которые не имели права голосовать
Анастасия ШИПИЦИНА
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Бюллетени выдали 52 людям, которые не имели право голоса в данном округе

Бюллетени выдали 52 людям, которые не имели право голоса в данном округе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть голосов на избирательном участке № 2212 в школе №30 Нижнего Тагила аннулировали. Об этом говорится в документах, которые опубликовал telegram-канал «Тагил За Перемены».

Канал разместил решение Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Нижнего Тагила по жалобе общественницы Надежды Журавлевой, которую выдвинули на прошедшие выборы партией «Справедливая Россия — За правду», и председателя регионального отделения этой партии Андрея Кузнецова. На документе стоят печати и подписи председателя и секретаря ведомства.

- На выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области на территории Ленинского города Нижний Тагил одномандатного избирательного округа №20 активным избирательным правом обладают 28 человек из 80 проголосовавших избирателей, - говорится в документе.

Получается, что бюллетени выдали 52 людям, которые не имели право голоса в данном округе, так как были прописаны в другом месте. В решении избиркома говорится, что все голоса по выборам депутатов в Заксобрание по одномандатному округу №20 на этом участке аннулируются, так как более 50% проголосовавших не имели избирательного права.

На момент публикации «КП Екатеринбург» не удалось получить комментарии Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Нижнего Тагила и Свердловского избиркома.

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