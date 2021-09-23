В Нижнем Тагиле злостный нарушитель ПДД сбил на «зебре» 50-летнюю женщину

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В Нижнем Тагиле, недалеко от дома на Красногвардейской, 2а, вечером, 22 сентября, водитель Mercedes сбил на пешеходном переходе 50-летнюю женщину.

- Водитель автомобиля Mercedes 28-летний мужчина, следуя по улице Заводской со стороны улицы Садовая в сторону улицы Октябрьской Революции, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщину с ушибленной травмой головы, ушибом правого плеча, закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясением головного мозга госпитализирована в центральную городскую больницу Нижнего Тагила.

Мужчина, который был за рулем, оказался злостным нарушителем ПДД - только в течение 2021 года он 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения.

По факту произошедшего проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.