Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Тобольск

Полеты планируется выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово с 21 октября авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы в Тобольск. Это стало возможным с запуском аэропорта в одном из старейших сибирских городов. Полеты планируется выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

- Тобольск - город-памятник деревянного и каменного зодчества с богатым историческим и культурным наследием, является одним из ближайших к Екатеринбургу туристических центров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Посетив его, уральцы смогут по-настоящему окунуться в историю и проникнуться старинной красотой первой столицы Сибири. В городе сохранился единственный в Сибири каменный Кремль.

Из Екатеринбурга до Тобольска самолет будет лететь около часа, что гораздо быстрее, чем ехать до сибирского города на автомобиле или поезде.

В Кольцово отметили, что рейсы до Тобольска включены в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволило существенно снизить стоимость авиаперелета.