Сотрудники ФСБ нагрянули в кабинет уральского мэра

Сотрудники силовых ведомств продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники регионального ФСБ 23 сентября нагрянули в кабинет главы Тугулымского городского округа Николая Черепанова. Об этом «КП Екатеринбург» рассказал осведомленный источник.

- Поводом для проверки стали подозрения в организации должностными лицами администрации ТГО мошеннической схемы при заключении и реализации прямых муниципальных контрактов в целях присвоения бюджетных средств, - сообщил он.

Источник отметил, что сейчас сотрудники силовых ведомств продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия. Кроме того, они устанавливают лица, которые были причастны к «серым» схемам.

Ранее ФСБ рассказала подробности спецоперации по задержанию сторонников движения Талибан* в Екатеринбурге. Двое уроженцев Таджикистана вербовали людей. Они хотели, найти исполнителей терактов с применением холодного оружия и взрывчатки. «КП Екатеринбург» побывала в подъезде дома, где жили боевики. Квартира на улице Свердлова, где проходили идеологические встречи опечатана.

* Движение Талибан - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка