Названы самые загрязненные города Свердловской области

Самыми грязными городами в Свердловской области стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2020 года самыми грязными городами в Свердловской области признаны Нижний Тагил и Каменск-Уральский, куда более чистый воздух в прошлом году был в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Первоуральске.

В Каменске-Уральском грязный воздух фиксируется на протяжении нескольких лет, а в Нижнем Тагиле ранее уровень загрязнения был повышенным, а в 2020 году показатель изменился на «высоким». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По итогам прошлого года в Свердловской области выбросы в атмосферный воздух их стационарных источников снизились на 12,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 783,9 тысячи тонн. Загрязнения от транспорта в минувшем году в регионе составили чуть более 140 тысяч тонн.

Показатели могли снизиться из-за пандемии коронавируса, когда была объявлена самоизоляция.