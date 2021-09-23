Жительница Екатеринбурга отдала лжесотруднице пенсионного фонда 600 тысяч рублей

Деньги украли из стиральной машины. где их хранила пенсионерка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 84-летняя пенсионерка отдала 600 тысяч рублей лжесотруднице пенсионного фонда. Об этом сообщает городское УМВД.

- На телефон потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда. Звонившая сообщила собеседнице, что в настоящее время якобы проводится пенсионная реформа, в рамках которой необходимо обменять деньги старого образца на новые, - говорится в сообщении.

Злоумышленница назвала персональные данные потерпевшей и обращалась к ней по имени отчеству. Также она попросила пенсионерку продиктовать номера купюр, которые у нее есть. Женщина назвала ей цифры на банкнотах и сообщила сумму сбережений.

После этого в квартиру пенсионерки на улице Солнечная, 23 постучались. К ней пришла женщина 30 лет, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она также заявила, что ей нужно переписать номера всех купюр. Пожилая женщина отказалась давать деньги неизвестной.

Тогда злоумышленница начала ходить по комнате. Через несколько минут она сообщила, что ей нужно сходить за печатью и ушла. Когда пенсионерка осталась в квартире одна, она заметила, что дверь стиральной машины приоткрыта. Именно там пожилая женщина хранила сбережения на сумму 600 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала о случившемся своей 64-летней подруге.

Подруга пенсионерки 22 сентября около 18.30 обратилась в полицию. Силовики выехали на место преступления. Они записали приметы злоумышленницы и начали оперативно-розыскные мероприятия. Также полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

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