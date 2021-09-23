Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественном питании в школе-интернате в поселке Полуночном

Сотрудники Роспотребнадзора отберут и проведут лабораторное исследование проб пищи в пищеблоке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественном питании в школе-интернате МАОУ СОШ№ 3 в поселке Полуночном Ивдельского городского округа. Административное расследование проводится Североуральским отделом.
- Специалисты надзорного органа проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке образовательного учреждения, в том числе соответствие меню установленным требованиям, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора отберут и проведут лабораторное исследование проб пищевой продукции. По результатам проверочных мероприятий специалистами будут сделаны выводы о качестве и безопасности питания детей в школе-интернате.
Ситуация находится на контроле руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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