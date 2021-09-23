Учитель из Нижнего Тагила получила губернаторскую премию

Ольга Семенова вскоре отправится в Москву. Фото: издание TagilCity.ru

Ко Дню учителя преподаватель ИЗО школы №32 в Нижнем Тагиле Ольга Семенова получила премию в 200 тысяч рублей за второе место в региональном этапе конкурса «Учитель годы России 2021».

Получив премию от губернатора, Ольга Семенова купила ноутбук, при помощи которого готовится к урокам, остальные деньги она вложила в строительство, пишет издание TagilCity.ru.

После победы в региональном конкурсе педагога, которая является членом Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве образования России, с 8 по 10 октября примет участие в работе совета в Москве.

В региональном этапе конкурса «Учитель года России» приняли участие семь педагогов Свердловской области, который проводился в два этапа в Екатеринбурге. Указ о присуждении премии 19 июля подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.