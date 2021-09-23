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Происшествия23 сентября 2021 9:59

Нескольких сотрудников бюджетного учреждения в Югре обвиняют в создании ОПГ

Им грозит до десяти лет лишения свободы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дело по ОПГ передали в суд

Дело по ОПГ передали в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа рискуют получить до десяти лет лишения свободы за хищение бюджетных средств в составе организованной преступной группировки.

По данным окружной прокуратуры, которые приводит издание ugra-news.ru, утверждено обвинительное заключение в отношении пяти сотрудников Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий.

Следствию удалось установить, что в период с 2015 по 2017 годы обвиняемые создали преступную группу, похитив почти 6 миллионов рублей из бюджета, создавая поддельные платежные поручения.

Сейчас дело направлено в суд.