Нескольких сотрудников бюджетного учреждения в Югре обвиняют в создании ОПГ

Дело по ОПГ передали в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пять сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа рискуют получить до десяти лет лишения свободы за хищение бюджетных средств в составе организованной преступной группировки.
По данным окружной прокуратуры, которые приводит издание ugra-news.ru, утверждено обвинительное заключение в отношении пяти сотрудников Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий.
Следствию удалось установить, что в период с 2015 по 2017 годы обвиняемые создали преступную группу, похитив почти 6 миллионов рублей из бюджета, создавая поддельные платежные поручения.
Сейчас дело направлено в суд.