Нескольких сотрудников бюджетного учреждения в Югре обвиняют в создании ОПГ

Дело по ОПГ передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять сотрудников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа рискуют получить до десяти лет лишения свободы за хищение бюджетных средств в составе организованной преступной группировки.

По данным окружной прокуратуры, которые приводит издание ugra-news.ru, утверждено обвинительное заключение в отношении пяти сотрудников Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий.

Следствию удалось установить, что в период с 2015 по 2017 годы обвиняемые создали преступную группу, похитив почти 6 миллионов рублей из бюджета, создавая поддельные платежные поручения.

Сейчас дело направлено в суд.