Ровно 30 лет назад Свердловск переименовали обратно в Екатеринбург

Свердловском наш город стал в 1924-м и носил это имя 67 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург сегодня отмечает круглую дату. Ровно 30 лет назад его перестали называть Свердловском и вернули ему историческое имя. Об этом в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) рассказал историк Андрей Ермоленко.

- Решение о переименовании города, возвращении исторического имени, Горсовет принял в 1991 году еще 6 сентября. Но санкционировано Верховным советом народных депутатов оно было лишь 23 сентября. Тогда наш город вновь стал называться Екатеринбургом, - объясняет Андрей Ермоленко.

Кстати, историки до сих пор спорят, в честь кого изначально назвали Екатеринбург – в честь святой Екатерины или в честь императрицы Екатерины I.

- Логично, если бы наш город был назван в честь святой Екатерины, то он назывался бы Санкт-Екатеринбург, как Санкт-Петербург, который назвали в честь святого апостола Петра, - отмечает Андрей Ермоленко. – Василий Татищев, генерал, который строил екатеринбургский завод, был очень опытным политиком. А Петр I тогда был второй раз женат – на Екатерине, которая после его смерти стала императрицей Екатериной I. И Татищев отписал Петру I в своем письме, что «построили новый город-завод и нарекаем его екатеринбургской крепостью». Так что наш город назван в честь супруги императора.

Свердловском Екатеринбург стал после революции – в 1924 году. Ему дали имя ближайшего ученика и соратника Ленина – Якова Свердлова.