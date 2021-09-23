На Урале серийного вора нашли в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области серийного вора из Полевского нашли в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление. Пока его искали, уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), заведенные ОМВД России по городу Полевскому приостановили из-за отсутствия подозреваемого.

- В период с 2018 по 2019 год на территории города Полевского была совершена серия краж имущества из гаражных боксов. Оперативники первоуральской колонии КП-66 помогли установить серийного вора, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В итоге сотрудники КП-66 в деревне Старые Решеты и сотрудники уголовного розыска ОМВД России Полевского установили причастность осужденного в совершении краж имущества из гаражных боксов, а также раскрыли серию краж на территории города.