На Урале отопление включили в 95,3% жилых домов

В Екатеринбурге отопление включили в 90% многоквартирных домов и 98,6% объектов соцсферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 23 сентября, в Свердловской области отопление включили в 95,3% жилых домов и 99,7% объектов соцсферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В целом по области отапливается более 88,5 миллиона квадратных метров жилья и 6 032 учреждения соцкультбыта, - говорится в сообщении.

Полностью к теплу подключены 85 муниципалитетов и четыре территории, на которых централизованным теплоснабжением обеспечивается только соцсфера. Всего в регионе отопление включили в 1 088 учебных заведениях, 1 694 детских садах, 1 091 учреждение здравоохранения. Также тепло дали в 154 интернатах, 1 162 учреждениях культуры и 843 других объектах соцсферы.

В Екатеринбурге отопление включили в 90% многоквартирных домов и 98,6% объектов соцсферы. На 98,3% подключен Ленинский район, на 95,9% - Верх-Исетский, на 88,4% - Чкаловский, на 87,8% - Железнодорожный, на 79,8% - Орджоникидзевский, на 79,6% - Кировский, на 79,5% - Октябрьский.

Однако из-за аварий на теплосетях отопления нет в девяти жилых домах Ревды и трех домах Серова. Там должны закончить ремонт и пустить тепло 23 сентября. При этом Арамиль, Белоярский район, Каменск-Уральский и Каменский район полностью подключить должны 22-23 сентября. В Верхнем Дуброво включение отопления запланировано в шести многоквартирных домах на 24 сентября.

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