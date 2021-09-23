На Урале следователи разыскивают без вести пропавшего 57-летнего мужчину

Фото: СК по Свердловской области

В Ивдели Свердловской области 28 апреля 2021 года ушел в лес за станцию Нерпия и не вернулся 57-летний Игорь Бакулин. Сейчас его поисками занимаются следователи СКР.

- Следственным отделом по г.Ивдель СК России по Свердловской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Игоря Николаевича Бакулина, 08.01.1964 года рождения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, волосы с проседью, рост около 174 сантиметра. Был одет: жилет камуфлированный зеленого цвета с карманами, рабочие синие штаны с лямками, белая трикотажная кофта с длинным рукавом, болотные сапоги черного цвета.

Следствие СКР просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшего Игоря Бакулина или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить об этом по телефонам: 8(34386)2-25-99, 2-24-42.