На Урале отпразднуют 85-летие скончавшегося детского писателя Владислава Крапивина

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года от сепсиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проведут несколько мероприятий в честь 85-летия со дня рождения создателя отряда «Каравелла» и легендарного детского писателя Владислава Крапивина. Такой указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Кабмину по поручению губернатора предстоит сформировать организационный комитет, - говорится в сообщении департамента информационной политики области.

К празднованию 85-летия Крапивина в 2023 году разработают целый план мероприятий. Кроме того, органы местного самоуправления составят свои собственные планы по сохранению памяти о детском писателе.

В 2023 году планируется провести всероссийский «Крапивинский фестиваль» с участием лауреатов премии Крапивина. Также в декабре 2021 года свою новую концертную программу «Литературно-музыкального подношения В.П. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги» представит свердловская филармония.

Кроме того, в 2021 году пройдет всероссийская конференция с международными участниками «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка». В середине октября на Урале вручат международную детскую литературную премию имени Крапивина.

Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Областной клинической больнице №1. Последнее время он практически не мог двигаться. У писателя была на ноге огромная гематома, на спине пролежни. Официальная причина смерти – сепсис. Прощание с Крапивиным прошло 3 сентября в 13.00 в Храме-на-Крови. Туда пришли сотни людей, представители администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области.

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