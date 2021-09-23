В Италии задержали бывшего участника ОПС «Уралмаш» Владислава Костарева

Задержание произошло в конце июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Италии задержали бывшего участника организованного преступного сообщества «Уралмаш» Владислава Костарева, которого разыскивал Интерпол. Как пишет издание 66.RU со ссылкой на собственный источник, Владислава Костарева задержали еще в июле. В Италии он жил под фамилией Белиз. Сейчас решается вопрос об экстрадиции «уралмашевца» в Россию.

Владислав Костарев был известен в Свердловской области как человек, близкий к рейдеру Павлу Федулеву. Правда позже Костарев перешел на сторону «Уралмаша» и объявил войну Федулеву.

Владислава Костарева считали причастным к захвату ряда предприятий на Среднем Урале. Среди них Екатеринбургский мясокомбинат.

Екатеринбуржца разыскивал Интерпол. Фото: скриншот с сайта Интерпола

В 2007-м году Владислав Костарев был заочно арестован по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.