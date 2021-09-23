Синоптики пообещали свердловчанам потепление до +16 градусов

Теплая погода в регионе продержится все выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Согласно ему, в регионе ожидается сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до +16 градусов.

- Под влиянием арктического антициклона на Урале на этой неделе будет преобладать сухая погода при слабом ветре, - рассказала главный синоптик Уральского гидромететцентра Галина Шепоренко.

В четверг, 23 сентября столбики термометров днем покажут от +8 до +13 градусов, в пятницу, 24 сентября - от +10 до 15 градусов. В субботу, 25 сентября воздух в дневное время прогреется на севере региона до отметок в +7-+12 градусов, на юге - до +11-+16 градусов.

Теплая погода продержится все выходные, а в начале следующей недели в регионе снова начнет холодать - облачность и осадки ожидаются на юге Свердловской области.