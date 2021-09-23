На паркинге в Академическом мужчина поставил на машину трекер для слежки

Владелец пришел на парковку и обнаружил на дне своей машины прибор с мигающей лампочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подземном паркинге в Екатеринбурге на проспекте Академика Сахарова мужчина установил GPS-трекер на иномарку. Об этом сообщает управляющая компания района.

- Среди десятка припаркованных машин, выбрал иномарку под багажник которой установил считывающее устройство и поспешил на выход, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 сентября. Охранник паркинга вовремя окликнул неизвестного и сделал ему замечание. Однако злоумышленник скрылся. Тогда администратор позвонил в охранное предприятие «Гарант» и собственнику машины.

Владелец пришел на парковку и обнаружил на дне своей машины прибор с мигающей лампочкой. На место приехала группа быстрого реагирования, полицейские, спасатели и служба взрывобезопасности.

Саперы осмотрели машину. Оказалось, что на иномарку установили GPS-трекер. С помощью этого прибора можно отслеживать передвижения. Мужчину, который установил его, задержали по горячим следам. Хозяин автомобиля подал заявление в полицию.

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