В магазинах нашли нарушения санэпидзаконодательства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Общественники нашли нарушения в магазинах «Светофор» в Свердловской области и обратились в Роспотребнадзор.
- Общественная организация направила в Управление Роспотребнадзора информацию о признаках нарушений санэпидзаконодательства в магазинах сети Светофор, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора проверяют магазины сети, в которых были зафиксированы нарушения.
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