На Урале завершили поиски пропавшего мужчины

Фото: Лиза Алерт
В поселке Бобровский Свердловской области почти неделю назад пропал 63-летний Александр Чухонцев. Мужчина перестал выходить на связь с родными в пятницу,17 сентября, о его местонахождении было ничего не известно.
Во вторник, 21 сентября его поисками начали заниматься волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщали, что он может передвигаться на иномарке Kia Spectra темно-фиолетового цвета. Спустя сутки поисков мужчину нашли мертвым.
- Найден, Погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры в группе поискового отряда ВКонтакте.
Подробности гибели Александра не уточняются. Мы запросили комментарий в СК по Свердловской области.
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