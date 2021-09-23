Прокуратура начала принимать от свердловчан вопросы и жалобы, касающиеся отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура запустила горячую линию для жалоб на холодные батареи. Обращаясь в ведомство, жителям региона, необходимо указать адрес проживания, контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом и обозначить суть проблемы. По всем обращениям сотрудники прокуратуры будут проводить проверку

- В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Свердловской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обращения от свердловчан по вопросам отопления принимают по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61. Также обратиться с заявлениями можно лично в прокуратуру Свердловской области на Московской, 21 и через интернет-приемную.

Жители Екатеринбурга о проблемах с подключением отопления могут обращаться в прокуратуру по телефону «горячей линии» 229-59-24.