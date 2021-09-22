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Спорт22 сентября 2021 20:15

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил минское «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 7:3
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в восточной конференции

Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на домашней арене разгромил минское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 7:3. Хозяева площадки пропустили быстрый гол уже на третьей минуте первого периода, однако быстро отыгрались, а позже вырвались вперед.

В составе нашей команды отличились Сергей Шумаков, оформивший дубль, Никита Трямкин, Павел Куликов, Брукс Мэйсек, Ефим Гуркин и Александр Щемеров. Гости на это ответили точными броскамим Александра Суворова, Марио Кемпе и Маттиаса Теденбю.

Сейчас «Автомобилист» занимает четвертое место в восточной конференции. В последней игре уральские хоккеисты уступили московскому ЦСКА. Также накануне стало известно, что звездный вратарь Якуб Коварж покидает команду. Чешский голкипер во время предсезонной подготовки и первого матча в рамках Континентальной хоккейной лиги понял, что состояние его здоровья не позволит показывать хороший уровень игры.