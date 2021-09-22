В Екатеринбурге завершается первый этап запуска тепла в домах

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился первый этап запуска отопления в помещениях. К сегодняшнему дню батареи нагрелись в 83% жилых домов, 100 % школ и детских садов, больниц интернатов, домов престарелых и детских домов уральской столицы.

- Следующий этап подачи тепла начнется с 23 сентября и продлится до 30 сентября. С графиком подключения можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На прошлой неделе глава уральской столицы поручил подключить школы, детские сады и прочие здания, относящиеся к социальным объектам, к теплу уже к ближайшему понедельнику, то есть к 20 сентября. Известно, что тепло было подано более чем на 250 объектах только за первые сутки стартовавшего отопительного сезона.