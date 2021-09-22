В Екатеринбурге 57-летний мужчина задушил своего собутыльника во время застолья

Фото: СУ СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 57-летнего будут судить за убийство 60-летнего незнакомца. Следователи выяснили, что все произошло в марте этого года. Обвиняемый трудился сторожем на одном из предприятий на улице Вилонова. В то время на соседнем объекте местный житель чистил снег.

- До описываемых событий мужчины не были знакомы друг с другом, поэтому состоявшееся совместное застолье стало для них первым и, как оказалось, последним. В ходе распития мужчины поссорились. На почве конфликта обвиняемый нанес своему оппоненту несколько ударов руками, после чего задушил потерпевшего, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Осознав, что он натворил, мужчина попытался спрятать труп, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», его уже передали на рассмотрение по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.