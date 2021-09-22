В РАНХиГС создали платформу, которая создаст кадры для развития креативной экономики

Фото: пресс-служба Уральского института управления

В РАНХиГС, на базе Института общественных наук (ИОН) открылся Центр креативных индустрий, ключевая цель которого – подготовка профессионалов, способных развивать креативную экономику в России. Центр станет платформой для генерации, апробации и распространения теорий и практик в данной сфере.

Благодаря Центру студенты смогут развить навыки управленческих компетенций и креативности, а также поможет на практике применить полученные знания.

- Упаковать и продвинуть креативные идеи студентам помогут ведущие эксперты отрасли из разных стран мира: представители образовательных учреждений, Агентства стратегических инициатив, Центра современного искусства «Винзавод», Фонда «Инносоциум», Tom Fleming Creative Consultancy и других организаций. Предполагается, что к 2023 году обучение в Центре пройдут более 1500 человек, - рассказали в пресс-службе Уральского института управления.

Как рассказал ректор РАНХиГС Владимир Мау, одной из задач Центра станет кадровое сопровождение национальной политики развития креативных индустрий и подготовка менеджеров в области государственного управления.

- Центр будет предоставлять консалтинговые услуги для городов и регионов России, а также поддерживать отечественных креативных предпринимателей на всех этапах – от генерации идей до запуска проектов. Помимо этого, новая структура станет хабом для проведения академических и прикладных исследований отрасли, – подчеркнул Владимир Мау.

Очередным шагом по развитию Центра креативных индустрий РАНХиГС станет создание креативной резиденции, запуск всероссийского акселератора и магистратуры по креативным индустриям. Это расширит линейку образовательных программ академии и поможет организовать стажировки для учащихся в этой сфере.

- Развитие креативных индустрий в России – задача не только творческая, но и управленческая. Сегодня, когда творческие бизнесы и креативные кластеры становятся частью культурных и предпринимательских практик, важно вписать этот инновационный инструментарий в отечественную систему координат. Центр креативных индустрий объединит не только представителей креативных индустрий, но и чиновников, управленцев, инвесторов и всех тех, кто ищет нестандартные подходы, – отметила Елена Зеленцова, заместитель директора Центра креативных индустрий, заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Школы дизайна (ИОН) РАНХиГС.