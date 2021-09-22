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Недвижимость22 сентября 2021 18:00

В Тобольске в октябре откроют аэропорт

Из него запустят рейсы в Екатеринбург и другие города
Источник:kp.ru
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Из новой воздушной гавани запустят рейсы в несколько городов

Из новой воздушной гавани запустят рейсы в несколько городов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре 2021 года в Тобольске откроют аэропорт, откуда запустят рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Воздушную гавань Тобольска откроют в торжественной обстановке с народными гуляниями. Об этом пишет издание ugra-tv.ru.

Аэропорту присвоили имя Семена Ремезова, художника и архитектора, жившего в Тобольске в 17 веке.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в аэропортах Ханты-Мансийска и Нижневартовска возобновится авиасообщение с другими странами.