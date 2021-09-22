В Свердловской области на 25% увеличилось число ДТП с детьми

Инспекторы показали детям патрульную машину. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге высокопоставленные сотрудники МВД провели для школьников тематические занятия. В ходе занятий использовался мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», где дети демонстрировали свои знания по соблюдению правил дорожного движения.

- В проведении мероприятия приняли участие: временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Александр Возчиков, начальник управления ГИБДД Алексей Спиридонов, Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Силовики рассказали школьникам о роли каждого участника дорожного движения, а также объяснили детям особенности поведения в той или иной дорожной ситуации. Также ребятам напомнили о важности ношения световозвращающих элементов.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов лично провел занятия для детей

В ходе тематического занятия министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что в ходе уроков дорожной грамотности у ребят формируются навыки безопасного нахождения в дорожной среде.

Педагоги «Лаборатории безопасности» в игровой форме рассказали школьниками о правилах безопасного перехода дороги, а в конце занятия для детей организовали викторину.

В ходе практического занятия школьникам разрешили посидеть в патрульном автомобиле ДПС. Наградой за участие в мероприятии стали световозвращающие наклейки и яркие тетради с напоминаниями о ПДД.

В завершение урока начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов в очередной раз напомнил школьникам об одном из главных правил:

В мероприятии принял участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов

- Прежде чем начинать переход, необходимо оценить дорожную ситуацию, остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, - отметил Алексей Спиридонов.

В ГИБДД напомнили о тревожной статистике. За восемь месяцев 2021 года на территории Свердловской области зафиксирован рост ДТП с участием несовершеннолетних. Этот показатель увеличился на 25%. В результате аварий погибли 17 детей, а 260 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с тревожной ситуацией, занятия по основам безопасного поведения на дорогах проведут в каждой школе, отметили в региональной ГИБДД.