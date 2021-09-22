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Общество22 сентября 2021 17:39

В Свердловской области на 25% увеличилось число ДТП с детьми

В связи с этим в школах детей будут учить основам безопасного поведения на дорогах
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Инспекторы показали детям патрульную машину. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы показали детям патрульную машину. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге высокопоставленные сотрудники МВД провели для школьников тематические занятия. В ходе занятий использовался мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», где дети демонстрировали свои знания по соблюдению правил дорожного движения.

- В проведении мероприятия приняли участие: временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Александр Возчиков, начальник управления ГИБДД Алексей Спиридонов, Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Силовики рассказали школьникам о роли каждого участника дорожного движения, а также объяснили детям особенности поведения в той или иной дорожной ситуации. Также ребятам напомнили о важности ношения световозвращающих элементов.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов лично провел занятия для детей

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов лично провел занятия для детей

В ходе тематического занятия министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что в ходе уроков дорожной грамотности у ребят формируются навыки безопасного нахождения в дорожной среде.

Педагоги «Лаборатории безопасности» в игровой форме рассказали школьниками о правилах безопасного перехода дороги, а в конце занятия для детей организовали викторину.

В ходе практического занятия школьникам разрешили посидеть в патрульном автомобиле ДПС. Наградой за участие в мероприятии стали световозвращающие наклейки и яркие тетради с напоминаниями о ПДД.

В завершение урока начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов в очередной раз напомнил школьникам об одном из главных правил:

В мероприятии принял участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов

В мероприятии принял участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов

- Прежде чем начинать переход, необходимо оценить дорожную ситуацию, остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, - отметил Алексей Спиридонов.

В ГИБДД напомнили о тревожной статистике. За восемь месяцев 2021 года на территории Свердловской области зафиксирован рост ДТП с участием несовершеннолетних. Этот показатель увеличился на 25%. В результате аварий погибли 17 детей, а 260 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с тревожной ситуацией, занятия по основам безопасного поведения на дорогах проведут в каждой школе, отметили в региональной ГИБДД.