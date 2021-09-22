В Екатеринбурге впервые бесконтактно удалили раковую опухоль

По словам врачей, без лазера операция заняла бы в три раза больше времени. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге медики впервые бесконтактно с помощью лазера удалили раковую опухоль. Операцию провели в Свердловском областном онкологическом диспансере, сообщает департамент информационной политики региона.

- Ежегодно с помощью нового лазера планируется проводить около ста операций пациентам с онкологическими патологиями головы и шеи, - говорится в сообщении.

Врач отделения опухолевой патологии головы и шеи Самир Гарибов рассказал, что операцию сделали 65-летней женщине. Опухоль у нее нашли еще несколько лет назад. Пенсионерка прошла курс лучевой терапии и регулярно ходила к онкологам.

Затем у женщины начался рецидив. Рак слухового прохода обнаружили, когда опухоль была маленькой. Ей провели бесконтактную операцию, которая заняла 15 минут. Пенсионерку выписали уже на следующий день.

По словам врачей, без лазера операция заняла бы в три раза больше времени. При этом пришлось бы удалять ушную раковину и реконструировать слуховой проход.

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